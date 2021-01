Potentiële huurder kasteel Neerijnen haakt af: kosten te hoog

Wethouder Ed Goossens zei in december nog goede hoop te hebben. De gemeente West Betuwe betaalt tot en met 2025 elk jaar 50.000 euro huur aan eigenaar Geldersch Landschap en Kasteelen.

Tot de gemeentefusie deed het kasteel dienst als gemeentehuis voor de toenmalige gemeente Neerijnen. Goossens: ,,Er is onderzoek gedaan door een architect, maar helaas waren de kosten te hoog voor de kandidaat-huurder.’’

Wandelroute

In Neerijnen was onrust ontstaan omdat het verhaal de ronde deed dat de nieuwe eigenaar een groot hek rond het kasteel wilde plaatsen om wandelaars te weren. Ook voor inwoners van Neerijnen en bezoekers van het Landgoed Neerijnen/Waardenburg is het een waardevol onderdeel is van wandelroutes.

Volgens Goossens was er geen sprake van dat de beoogde huurder een hek wilde plaatsen en wordt nu verder gesproken met een tweede kandidaat.

Quote Dat er rook uit de schoor­steen komt, is niet vreemd. We moeten het pand in deugdelij­ke staat houden en dan moet je soms even verwarmen. Ed Goossens

LLB-raadslid Cor Nijhoff had gezien dat er kennelijk toch gewerkt wordt in het officieel leegstaande kasteel: ,,En er komt rook uit de schoorsteen.’’ Goossens gaat dat onderzoeken: ,,Dat er rook uit de schoorsteen komt, is niet vreemd. We moeten het pand in deugdelijke staat houden en dan moet je soms even verwarmen.’’

Hij sluit ook niet uit dat de mensen die in het koetshuis van het kasteel werken aan de dijkversterking langs de Waal af en toe een werkplek vinden in het kasteel. ,,Maar het is dus niet zo dat er een huurder is.’’

Populaire huwelijkslocatie

Het kasteel staat al twee jaar leeg. En, voor veel mensen ook een grote tegenvaller, het laatste jaar kan er ook niet meer getrouwd worden op deze populaire huwelijkslocatie.