Prinses Beatrix stuurt brief aan Leerdamse glasblazer: Oranjevaasje ‘zeer gewaardeerd’

Luc van Dongen eindelijk eerste keeper Unitas: ‘Hier heb ik een half jaar zó hard voor gewerkt’

Zeven maanden moest Luc van Dongen erop wachten, maar nu krijgt hij eindelijk de voorkeur als (eerste) keeper van het Gorcumse Unitas (zondag). In bijna tien jaar tijd werkte hij zich vanuit de vijfde klasse omhoog naar de derde divisie. Van Dongen is ambitieus en heeft bovendien een huis gekocht in Werkendam, op vijftig meter van het terrein van Kozakken Boys.