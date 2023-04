Prinses Margriet komt naar Leerdam voor officiële opening nieuw verpleeghuis

Hier kun je binnenkort een kijkje nemen bij afgesloten bouwprojec­ten

De bouwwereld houdt zaterdag 17 juni weer een landelijke open dag waarbij normaal afgesloten bouwplaatsen worden opengesteld voor het publiek. In Dordrecht is dat het nieuwbouwproject Amstelwijck Park en in Gorinchem de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.