Proef de lente in het Gorcumse wijkcentrum Rozenobel

Groots eerbetoon aan geliefd zanger en dirigent Bas Kuijlen­burg die omkwam bij au­to-ongeluk

Van het koor van de Nationale Opera en bevriende solisten tot het Culemborgs Mannenkoor, ze zijn zondagmiddag allemaal aanwezig tijdens het muzikale eerbetoon aan Bas Kuijlenburg in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. De alom geliefde zanger en dirigent kwam 17 december om het leven tijdens een auto-ongeluk bij zijn woonplaats.