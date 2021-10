Puinhoop op A2 bij knooppunt Deil na kantelen vrachtwagen, verbindingsweg uren dicht

Een mantelzorg­wo­ning bouwen als het nog niet echt nodig is

2 oktober GELDERMALSEN - Je ouders worden ouder en je voorziet dat ze op een gegeven moment extra zorg nodig hebben. En je hebt de ruimte en de wil om bijvoorbeeld je ouders in je eigen tuin of op eigen erf een nieuw thuis te bieden. West Betuwe wil mogelijkheden scheppen om, voordat de nood echt aan de man is, dat al te regelen via zogeheten pré-mantelzorgwoningen.