Pyromaan Zuilichem probeert het weer, wordt betrapt, maar weet te ontkomen

Iedereen is alert. Verschillende buurtbewoners houden ook 's nachts een oogje in het zeil. Met resultaat, zo blijkt nu. Het had niet veel gescheeld of de brandstichter was gepakt.



De politie controleerde op de uitvalswegen en heeft nog geruime tijd gezocht, waarbij ook een hond is ingezet. Dat melden verschillende bronnen aan het Brabants Dagblad.



De politie zegt de zaak zeer serieus te nemen. Doet buurtonderzoek, stelt sporen veilig en verscherpt het toezicht. Ook de auto die afgelopen nacht het doelwit was, wordt onderzocht. Deze auto raakte slechts licht beschadigd.