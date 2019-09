Raad van State: aanleg nieuwe golfbaan The Dutch in Spijk ligt terecht stil

De aanleg van een nieuwe golfbaan, tegenover het huidige terrein van The Dutch, werd op 22 maart stilgelegd op last van de gemeente West Betuwe. Aannemer Sent One moest per direct al het werk staken, omdat het oppervlaktewater tussen de A15 en het Lingebos bij Spijk ernstig vervuild zou zijn met zware metalen. De boosdoeners zouden staalslakken zijn - een restproduct van staalproductie - die gebruikt worden als opvulling van de aan te leggen geluidswal rond de golfbaan. Sent One heeft volgens de gemeente West Betuwe en de omgevingsdienst Rivierenland niet de noodzakelijke maatregelen genomen om te zorgen dat de stoffen in die staalslakken op hun plek blijven. Doordat er geen laag zand tussen de slakken en de bodem is aangelegd, kon het (grond)water volgens West Betuwe vervuild raken.

Staalslakken verwijderd

Sent One liet in een reactie weten dat het aan alle regels heeft voldaan, maar gedeeltelijk klei heeft gebruikt als tussenlaag, in plaats van zand. Die werkwijze blijkt echter achterhaald, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.



Sent One volgde een gebruiksaanwijzing (‘productinformatieblad’) uit 2013, in 2017 waren er nieuwe inzichten en werd zand geadviseerd. Sent One zegt die nieuwe informatie nooit gekregen te hebben van de staalslakken-producent, maar dat vindt de Raad van State geen argument.



Sent One gaf verder aan mee te werken aan alle onderzoeken die de omgevingsdienst, het waterschap en de gemeente West Betuwe nodig achtten. Het bedrijf moest zelf ook onderzoeken (laten) uitvoeren.



In afwachting van de uitslagen was er maandenlang geen duidelijkheid over het vervolg of eventuele maatregelen tegen vervuiling. Nog altijd is niet duidelijk of en wanneer het werk hervat kan worden. Sent One is intussen verplicht om regenwater op de locatie op te vangen, zodat de regen de vervuiling niet verspreidt.