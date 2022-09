Raad van State veegt dwangsom van 10.000 euro tegen varkenshouderij Est van tafel

De varkenshouderij dreigde door de dwangsom op de fles te gaan. Veehouder Peter van der Wel kreeg van de gemeente West Betuwe immers bijna geen tijd meer om zijn stallen te moderniseren en stikstofarm te maken. De hoogste bestuursrechter schrapt de dwangsom in zijn geheel, omdat die onduidelijk en dubbelzinnig is, en daarmee rechtsonzeker.

Niet duidelijk wat gemeente nou precies wilde

Volgens de Raad was niet duidelijk wat de varkenshouder nu precies moest doen om te voorkomen dat hij een dwangsom van 10.000 euro moest betalen. Enerzijds eiste de gemeente dat Van der Wel alle stallen moest moderniseren, zodat daaruit niet meer teveel verzurende ammoniak kon ontsnappen. Tegelijk eiste West Betuwe dat de veehouder de totale ammoniakuitstoot (stikstof) met 2.500 kilo per jaar naar maximaal 3.000 kilo zou terugdringen.

Volgens de Raad van State bleek uit de dwangsom niet of hij zowel alle stallen moest moderniseren en de uitstoot naar 3.000 kilo ammoniak per jaar moest terugdringen, of dat hij alleen de uitstoot naar 3.000 kilo moest terugdringen, zonder eerst alle stallen te moderniseren. Het laatste kan alleen maar als hij al zijn vleesvarkens weg doet.

Vergunning aangevraagd, maar dat duurt nog even

Na de uitspraak van een lagere rechtbank had Van der Wel nog maar 70 dagen om al zijn stallen te moderniseren. De Estse veehouder zei eerder tijdens de rechtszaak in Den Haag meer tijd nodig te hebben om al zijn stallen te kunnen moderniseren. De veehouder is immers nog druk doende om bij de gemeente een vergunning aan te vragen voor de bouw van splinternieuwe stikstofarme stallen met een luchtwasinstallatie.

Het kan nog maanden duren voordat West Betuwe die vergunning verleent en dat hij ze kan bouwen. Zolang hij die stallen niet heeft, kon hij alleen nog maar bijna al zijn varkens weg doen om te voorkomen dat hij de dwangsom zou moeten betalen. En als hij zijn varkens weg had moeten doen, zou hij geen geld meer hebben om de stallen te moderniseren.

Maar die dreiging is nu van de baan, omdat de Raad van State de dwangsom in zijn geheel heeft geschrapt. Uiteraard kan de gemeente weer een nieuwe duidelijkere dwangsom opleggen, of ze wacht eerst de vergunningsprocedure voor de nieuwe stallen af. Van der Wel hoeft in ieder geval voorlopig geen varkens weg te doen en kan nog een tijdje vooruit. Wordt vervolgd.