Raad West Betuwe: kleine dorpen komen er wel heel bekaaid vanaf met woningbouwplannen

Nieuwbouw in alle dorpen, maar nieuwe wijk Plantage is de grote slokop in West Betuwe

2 december METEREN/BEESD - In alle 24 dorpen en twee stadjes van de gemeente West Betuwe worden de komende tien jaar in totaal ruim 2.200 woningen gebouwd. Maar nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren blijft de grote slokop: daar staan 1.170 nieuwe huizen in de planning van de nieuwe woonvisie, dat is meer dan de helft van het totaal dus.