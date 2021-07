Ransuil vertraagt aanleg van nieuwe weg

De eerste kermis in Rivieren­land zit er weer op voor Willemien: ‘Het was als vanouds’

19 juli GELDERMALSEN - ,,Het was weer als vanouds”, zegt kermisexploitant Willemien Eckelboom, met enige opluchting in haar stem. Ondanks alle onzekerheid door corona, streek zij met haar familie en attracties afgelopen week wederom neer in Geldermalsen. Met vier drukbezochte en gezellige dagen als gevolg.