Ravage en twee gewonden bij ongeval Ophemert

Het ging dinsdag rond 16.15 uur mis op de Bommelsestraat. Een personenauto kwam vanuit Opijnen en wilde rechtsaf slaan om een oprit op te rijden. Terwijl de bestuurder afsloeg werd het voertuig links ingehaald, maar ook geraakt door de andere auto. De bestuurder van de inhalende wagen raakte de macht over het stuur kwijt en belande via de berm en het fietspad op de kop in een weiland.



De andere auto kwam verderop op de zijkant tot stilstand. De brandweer moest het dak open knippen om het slachtoffer te bevrijden. De man die op de kop in het weiland lag is door omstanders uit zijn wagen gehaald. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.



De weg lag bezaaid met brokstukken, waaronder een afgebroken wiel. Er zal sporenonderzoek worden gedaan en de weg is de komende uren dicht.