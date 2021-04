Ravage op A2 bij Enspijk: rijstroken dicht na ongeluk met gewonde

Slapeloze nachten voor fruitte­lers: als de nachtvorst­mel­ders afgaan moeten meteen de sproeiers aan

13 april RUMPT/KERK-AVEZAATH/ERICHEM - Het zijn dilemma's deze week: wel of niet 's nachts je bed uit om je fruitbomen of wijnranken te beschermen tegen de nachtvorst? Maandagochtend vroeg werden de meeste beregeningsinstallaties nog niet aangezet. ,,Maar ik denk dat we er de volgende nachten niet aan ontkomen‘’, zegt fruitteler Bert den Haan, tevens regiovoorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie.