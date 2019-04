Rechtbank verwerpt bezwaar: Club Rodenburg moet dicht

video Swingen op kinderpop voor de tv in Buren

16 april BUREN - Dansen, zingen en spelletjes doen óf een gewone schooldag met rekenen en taal. Dan is de keuze gemakkelijk natuurlijk. Voor een aantal leerlingen van De Morgenster in Geldermalsen, de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem en de Koningin Beatrixschool in Buren werd het gisteren het eerste: zij mochten bij de opnames van Zapp Kids Top 20 zijn.