Appelpop-bier­tje kost bijna 6 euro, hoe valt dat in de smaak? 'Liever wél entree en wat minder voor bier'

Appelpop is het grootste gratis meerdaagse festival van Nederland. Daar tegenover staat dat de 100.000 bezoekers die dit weekend naar de Waalkade in Tiel trekken wel flink moeten lappen voor een potje gerstenat. Hoe vallen die hoge prijzen in de smaak bij het Appelpop-publiek?