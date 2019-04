Rijbaan A15 weer vrij na eerdere kettingbotsing bij Geldermalsen

RIVIERENLANDERS Te groot om te turnen, nu kiest Petra ten Hoeve voor de kano

11:52 OPHEMERT Petra ten Hoeve (54) uit Ophemert is de overblijfjuf van de Prins Willem Alexanderschool. ,,Een uur per dag. We zijn bijna altijd buiten met de kinderen. Dit jaar zijn we pas twee keer binnen geweest’’, zegt Ten Hoeve terwijl ze met een schuin oog de schooljeugd in de gaten houdt.