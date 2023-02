Rivierenlandse afvalinzamelaar legt werk neer: ’Ik staak vooral voor die jonge jongens’

Personeel Avri haalt drie dagen geen afval op door staking; inwoners acht gemeenten de dupe

Personeel van afvalinzamelaar Avri gaat van maandag tot en met woensdag staken. Dat betekent dat er in de acht gemeenten in Rivierenland dat er geen of beperkt afval wordt ingezameld. ‘Wij vragen u om uw afval zolang thuis te bewaren.’

1 februari