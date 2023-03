Rodenburg kan door met ‘jaartje andere leiding’

Het uitgaanscentrum wil deze oplossing toepassen vanwege een uitspraak van de Raad van State deze week. De bestuursrechter oordeelde dat clubeigenaren Janice en John Bronk terecht hun drank- en horecavergunning waren kwijtgeraakt. De gemeente West Betuwe had die in 2019 ingetrokken, nadat eind 2018 door undercoveragenten twee keer drugs in de zaak was aangetroffen. Er volgde drie jaar juridisch gesteggel.

Wortel verbaast zich overigens over het oordeel van de Raad van State. ,,Eigenlijk is het enige wat ze stellen ‘er was drugs binnen, dus de bedrijfsleiding zal er wel te weinig aan gedaan hebben’. Terwijl we weten dat drugs overal voorkomt en honderd procent drugsvrij een illusie is. Jammer dat de Raad van State niet heeft aangegeven wát De Rodenburg meer had kunnen of moeten doen.”