Rondneuzen tussen Gorcumse bodemschatten? Dat mag tijdens de Nationale Archeologiedagen

Tielenaar ontvoerde zoontje naar Irak, maar gaat 'm daar nu zelf weer halen

Een 25-jarige Tielenaar is nu in Irak om het kind op te halen dat hij zelf heeft ontvoerd. Dat werd vrijdag duidelijk in de rechtbank in Utrecht. Daar dient de strafzaak tegen de Tielenaar. Hij wordt verdacht van het onttrekken van zijn nu 20 maanden oude zoontje aan het wettig gezag.