Sarina bedenkt en maakt pocket terra’s: ‘Eigenlijk ben ik zelf ook een enorme geek’

Het begon met een houtbrander

Behalve voor comics heeft Sarina nog een passie: tekenen. En ze kán het ook. ,,Alles wat ik zie, kan ik na tekenen.” Tekenen doet ze al van kinds af aan. ,,En van het één kwam ook het ander. Op mijn verjaardag kreeg ik een houtbrander en toen ben ik begonnen aan de kunst pyrografie (het branden in hout).’’ Al snel daarna kwam ze erachter dat via etsen het ook mogelijk is om in glas te tekenen: ,,Alle ontwerpen die ik gebruik, teken ik zelf. De resultaten gaf ik vaak weg als cadeautje en al snel kwamen er verzoeken van mensen die mijn werk gezien hadden. Hierdoor begon ik in 2018 met een New Geek-website.” Ze vervolgt: ,,Ik vond dat graveren op glas zo leuk, dat ik voor de gein een post op Facebook plaatste. Kreeg ik toch meteen 38 aanvragen. En dan is het ineens druk ” Inmiddels telt haar productlijn tal van producten. Van houtgravures en gegraveerde glazen tot custom sieraden, badproducten en keukenspullen, zoals mokken met R2-Tea2.

Meest gewilde product

,,En Pocket Terra’s: mijn meest gewilde product. Dat is een handgemaakt terrarium - bijvoorbeeld een bal, stolp of lantaarn - met voornamelijk originele anime-figuurtjes middenin natuurlandschap. Ik ben hierin vrij uniek in Nederland. In ken wel iemand uit Noorwegen die ook terra’s maakt, al hebben we een heel verschillende stijl.” Haar kopers komen uit de hele wereld: ,,Van Nederland en België tot de Verenigde Staten. Opdrachten zijn heel verschillend en vaak vrij bijzonder. Een glas voor de proost op een huwelijksfeest, een snijplank met DC stripfiguren, een lantaarn-terra met negen figuurtjes: bijna alles is mogelijk.” En pas nog kreeg ze een opdracht voor de brandweer Varik: vanwege corona voor elke brandweerman een persoonlijk glas met naam, logo en postplaats erin gegraveerd.”

New Geek-producten zijn gewild, maar vanwege corona zijn er al een tijdje geen events of beurzen waar Sarina regelmatig stond. Inmiddels heeft ze een aantal ‘New Geek alternative verkoopplaatsen’ gevonden.



Zo staan de meeste Pocket Terra’s bij de spellenwinkel ’t Lab in Utrecht en zijn haar andere producten te vinden in Tiel bij Souvenirshop Margo. Daarnaast is er het plan voor een New Geek- webshop.



,,Het grootste doel van New Geek is mensen gelukkig en blij maken met een handgemaakt product,” aldus Sarina, die niet iemand is die stil zit en ook continu met nieuwe ideeën bezig is. Op dit moment is ze druk met New Geek Sience Academy: ,,Het zit nog in de testfase, maar ik wil een knutselpakket voor kinderen lanceren, om ze kennis te laten maken met de wondere wereld van wetenschap.”