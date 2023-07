Saxofoonkwartet SAKS geeft lunchconcert in Grote Kerk van Gorinchem

Haast onzichtba­re vislijn wikkelt zich om schroef en daarom moet de 400 ton zware pont - alweer - uit het water

Vislijn, bijna onzichtbaar zo dun, zorgt voor de derde keer in korte tijd voor duizenden euro’s schade aan een autoveer op de Waal. De Brakel II moet woensdagochtend uit het water voor een reparatie aan een schroef. ,,Als we kunnen achterhalen van wie die lijn is, volgt een claim.’’