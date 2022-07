Schietpartij op klaarlichte dag in centrum Leerdam: ‘Hij schreeuwde het uit van de pijn’

Bij een schietpartij in het centrum van Leerdam is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. Twee mannen van 20 en 27 jaar uit Leerdam zijn aangehouden. Het slachtoffer liep een kapperszaak uit toen hij werd aangevallen. ,,Hij heeft achterin de zaak liggen wachten op de ambulance.”

De kapper is er nog beduusd van, als hij vertelt wat hij van begin tot eind zag. Het is net na het middaguur als de klant, geknipt en geschoren, afrekent en de kapperszaak aan de Fonteinstraat verlaat. Buiten wordt hij vrijwel direct aangevallen door een jongen. Er ontstaat een vechtpartij en er klinkt een doffe knal. Het slachtoffer vloekt, krimpt ineen en schreeuwt het uit van de pijn. Hij heeft een schotwond in zijn been. De dader maakt zich uit de voeten en springt bij iemand achterop de scooter.

Hinkelend gaat het slachtoffer de kapperszaak weer binnen, waar hij achterin de zaak op de grond gaat liggen totdat de ambulance even later arriveert. Net als de politie, die in kogelwerende vesten - een standaard protocol bij schietincidenten - de kruising van de Fonteinstraat en Bergstraat afzet met politielinten.

Volgens de kapper is de klant 22 jaar oud en kende het slachtoffer de daders. ,,Ze hebben waarschijnlijk al een keer eerder ruzie gehad en liepen hem tegen het lijf toen hij de zaak uitkwam.” Hij raakte niet zwaargewond, aldus de kapper. ,,Er was geen bloed of zo. Maar hij had wel erg veel pijn. Ik vermoed dat het een kogeltje is van een luchtbuks, zo klonk het ook.”

Quote Ik zag de dader heel rustig weglopen Getuige

Een medewerker van de opticien aan de andere kant dacht hetzelfde. ,,Ik hoorde een doffe knal, gevolgd door gillen en schelden. ‘Kanker!’, klonk het heel hard. Je hoorde de pijn in zijn stem. Ik heb het slachtoffer niet gezien, maar ik zag de dader heel rustig weglopen. Hij keek nog even op zijn gemak naar binnen bij de bakker en stapte toen bij iemand achterop een lichtgrijze scooter, die klaarstond op de hoek in de Bergstraat. Toen gingen ze er snel vandoor.”

Geen klanten

De eigenaren van het naastgelegen Griekse restaurant en het tegenovergelegen kiprestaurant hebben niks meegekregen van het incident. Ze stonden allebei in de keuken. ,,Het ging schijnbaar heel snel. Ik heb wel een ambulance weg zien rijden en de politie heeft de boel een uurtje of twee, drie afgezet. Dat heeft mij wel een paar klanten gekost”, aldus de uitbater van het laatstgenoemde restaurant. De eigenaar van de Griekse zaak vindt de gedwongen pauze niet erg. ,,Ik was toch erg druk in de keuken.”

Ook burgemeester Sjors Fröhlich reageert, via Twitter, op de schietpartij: ‘Het is echt ongelooflijk. Zaterdagmiddag, in het centrum van Leerdam en dan gaan schieten. Rust is redelijk weergekeerd, betrokkenen en getuigen natuurlijk aangedaan.’

De politie liet eerder al weten dat de twee daders, die er na het incident vandoor gingen op een scooter, gebruik maakten van een vuurwapen. Of er sprake was van een beroving, overval of ruzie kon de politie nog niet zeggen, maar het lijkt dus te gaan om het laatste.

Twee mannen aangehouden

De politie heeft twee mannen van 20 en 27 jaar uit Leerdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Volgens de politie is het slachtoffer een 21-jarige man. De politie gaat verder met het onderzoek en vraagt getuigen - en wie beelden heeft - contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

