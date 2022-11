Schilderes Thea maakt ‘in de flow haar beste werken’

Keeperspro­bleem bij Tricht is opgelost: Jesse Kok staat maand na enkelbreuk alweer onder de lat

Er was even sprake van lichte paniek bij Tricht: vier weken nadat doelman Jesse Kok een enkelbreuk opliep, belandde eind oktober ook zijn collega Arjen Kaasjager in de lappenmand met een elleboogbreuk. Een keepersprobleem dreigde, maar Kok stond vorige week tegen Alblasserdam (3-4 verlies) alweer onder de lat bij de tweedeklasser.

