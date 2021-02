Schip vaart zich vast op een krib ter hoogte van Fort Vuren, sleepboot krijgt het paar uur later los

Frietkraam brandt uit, brandweer stelt gasflessen veilig: ‘We zagen dat hij raar stond te roken’

30 januari METEREN - Een frietkar is vanmiddag door brand verwoest aan de Bredestraat in Meteren. De wagen stond op het terrein van Hol Plant & Kado in het dorp en had drie gasflessen aan boord. Die zijn door de brandweer veiliggesteld en gekoeld.