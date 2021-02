Schip ‘vliegt uit de bocht’ door sterke stroming en vaart zich vast op een krib bij Fort Vuren

Rond het middaguur kreeg de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een melding dat een schip op de Waal in problemen was geraakt. ,,Het schip was op een krib gelopen, maar volgens de schipper maakte het geen water’’, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. ,,Er zijn geen gewonden gevallen aan boord.’’ Toch werden uit voorzorg de blusboot uit Tiel gewaarschuwd, evenals Rijkswaterstaat en een bergingsbedrijf. Ook de politie kwam ter plaatse.

Sterker dan verwacht

,,De schipper voer stroomopwaarts in de richting van Nijmegen. Ter hoogte van Fort Vuren maakt de Waal een bocht waarop hij besloot de binnenbocht te nemen omdat de stroming daar minder sterk is. Toch werd hij verrast, want de stroming was veel sterker dan verwacht. Deze duwde het schip de krib op’’, legt een politiewoordvoerder uit.



Een bergingsbedrijf lukte het rond half drie om het schip weer vlot te trekken. Onder begeleiding van een sleepboot is het vrachtschip naar een werf gebracht voor inspectie van de schade aan de buitenzijde. De brandweer had op de Waal aan boord al gekeken of er geen lekkage was ontstaan.



Het vrachtschip was overigens leeg. De schipper vertrok dinsdagochtend vanuit Dordrecht richting het Duitse Mannheim.