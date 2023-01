Schipper en sluiswachters in Gorinchem redden man uit sluiskolk: ‘We zagen hem ineens in het water liggen’

Sluiswachters en een schipper hebben donderdagochtend een man uit het water van de Grote Merwedesluis in Gorinchem gered. Politiemensen die ook ter plekke kwamen, ontfermden zich over het slachtoffer.

Hoe de man in het water aan de Nieuwe Wolpherensedijk is beland, is niet bekend. Mogelijk is hij gestruikeld waardoor hij een onbedoelde duik nam. ,,Wij zagen hem ineens liggen’’, zegt een van de sluiswachters. Zij werden gealarmeerd door een schipper die met zijn binnenvaartschip de sluis was binnengevaren.

Pikhaak en reddingsboei

,,Mijn collega is onmiddellijk naar buitengegaan. Ook de schipper is gelijk van boord gegaan om hulp te bieden. Met een pikhaak en reddingsboei hebben zij de man uit het water weten te helpen. Binnen vijf minuten hadden we hem op het droge’’, vertelt ze.

Die pikhaken en boeien horen bij de reddingsmiddelen op de Grote Merwedesluis. In de sluis zitten ook meerdere trappen in de kademuren. Via deze trappen kunnen drenkelingen uit de kolk klauteren. De schipper die de man redde, koos ook voor deze route.

Het is hoogst uitzonderlijk dat mensen in de sluiskolk vallen. ,,Heel soms belandt iemand vanaf schip of pleziervaartuig in het water. Maar ik werk hier inmiddels bijna tien jaar en heb nog niet meegemaakt dat iemand vanaf de wal in de kolk viel.’’

Opgevangen door de politie

De man werd na zijn onfortuinlijke val opgevangen door politiemensen. Ze namen hem mee om ervoor te zorgen dat hij kon bijkomen van de schrik.

Ook schippers die de Grote Merwedesluis wilden passeren, kregen mee dat er een drenkeling in de sluis had gelegen. ,,Ze riepen ons aan, maar kregen even geen gehoor. En dan krijg je natuurlijk vragen waarom het wat langer duurde.’’

