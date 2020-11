Schrijnende situaties bij zorginstelling HartenHoeve

DEIL - De zorg die de HartenHoeve biedt, is onder de maat. Dit blijkt niet alleen uit inspectierapporten. Oud-medewerkers en oud-cliënten schetsen deze krant een schrijnend beeld van verwaarlozing en bewoners in soms vervuilde onderkomens.

De HartenHoeve is een zorginstelling met op de hoofdlocatie in Deil een manege, wonen, logeren, dagbesteding en buitenschoolse opvang. Er zijn nevenlocaties in Deil, Geldermalsen en Zoelmond. In april 2020 woonden bij de HartenHoeve 24 volwassenen en 2 kinderen en volgden 42 cliënten er dagbesteding. Allen kwetsbaar, een aantal met een verstandelijke of meervoudige handicap.

De kritiek betreft de zorgactiviteiten, niet de manege, zorg voor de dieren of buitenschoolse opvang. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en GGD Gelderland-Zuid geven de HartenHoeve in februari 2019 een dikke onvoldoende.



Bij inspecties in oktober dat jaar en april 2020 worden verbeteringen geconstateerd, maar eigenaren Christien en Hein van Harten huren nog altijd onvoldoende gediplomeerd personeel in.

‘Te lage kwaliteit zorg waarschijnlijker’

Dit is terug te zien in de financiën. Volgens hoogleraar financial accountancy Jeroen Suijs van Erasmus University is bij zorginstellingen als dit gebruikelijk dat zo'n 70 procent van de omzet opgaat aan personeelskosten. De HartenHoeve duikt hier in elk geval in 2016 en 2017 een eind onder.



,,Óf dit bedrijf werkte heel erg efficiënt, óf leverde te lage kwaliteit zorg voor het geld dat ze ervoor kregen", zegt Suijs. ,,Het laatste lijkt mij met het oog op de inspectierapporten waarschijnlijker.”

,,Als je goed naar de onderliggende cijfers kijkt, is het percentage ongeveer 60 procent”, stelt Hein van Harten. Het verschil komt volgens hem onder meer doordat de managementvergoeding van de Van Hartens niet bij de personeelskosten was opgeteld.

Tot 2018 verdienden zij samen een ton per jaar, daarna stijgt dit bedrag naar 150.000 euro. De personeelskosten gaan in 2019 fors verder omhoog door de inhuur van tijdelijk personeel. De HartenHoeve draait dan voor het eerst verlies. De winst over de drie jaar ervoor komt uit op ongeveer 800.000 euro.

Cliëntenstop verlengd tot eind december

Na de inspectie dit voorjaar dreigen dwingende maatregelen, maar vanwege corona krijgt HartenHoeve uitstel tot december. Gemeenten in Rivierenland hebben recent hun cliëntenstop tot eind december verlengd. De Van Hartens zeggen echter hun zaken nu op orde te hebben. De verhalen van oud-medewerkers en oud-cliënten doen zij af als ‘onzin’: ,,Er is een club erop uit om ons onderuit te halen.”