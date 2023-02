Schuldig aan wietgebruik, maar tóch geen straf

Hij is schuldig, maar krijgt géén straf. Erik van der Vlist (56) uit Gorinchem werd veroordeeld voor het rijden onder invloed van cannabis en ging in hoger beroep. De eerder opgelegde boete werd kwijtgescholden.

Van der Vlist werd in de zomer van 2020 aangehouden en testte tot zijn eigen verbazing positief op thc, de werkzame stof in cannabis. Dat spul blijft langer in het menselijk lichaam dan bijvoorbeeld alcohol. Maar de aanwezigheid ervan wil niet zeggen dat iemand nog onder invloed is, zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.

‘Niet-gewende gebruiker’

,,De thc-concentratie in bloed of speeksel is dus geen consistente voorspeller voor een verminderde rijvaardigheid. Bovendien heeft de wetgever bij het vaststellen van de limieten de ‘niet-gewende gebruiker’ als uitgangspunt genomen. Iemand die regelmatig gebruikt, zoals ik, test altijd positief’’, beargumenteerde Van der Vlist tijdens de zitting.

,,In de uitspraak in mijn zaak wordt erkend dat de wet ‘niet-gewende gebruikers’ als maatstaf neemt. Maar de rechters zeggen ook dat zij moeten oordelen op grond van de wet zoals deze nu geldt. Zelfs wanneer in de toekomst nieuwe onderzoeken aangeven dat het niet klopt, moeten zij zich aan de huidige wet houden. In mijn geval is is er te weinig basis om te zeggen: er moet iets gewijzigd worden. Op die stoel gaan de rechter en het OM niet zitten.’’

Veel stress

Het Gerechtshof besloot de eerder opgelegde voorwaardelijke geldboete van 400 euro kwijt te schelden. ,,Dit gezien de impact van deze zaak, die voor veel stress bij de verdachte heeft gezorgd. Deze heeft een negatieve invloed op de toch al kwetsbare fysieke en mentale gezondheid van verdachte’’, aldus het hof.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.