Scooterrijder die dodelijke aanrijding veroorzaakte, blijkt 14-jarige jongen uit West Betuwe

Geen Bloesemwan­del­tocht, maar wel genieten van de bloesem

18 april TRICHT/ ENSPIJK - De fruitbomen staan, weliswaar twee weken later dan gemiddeld, in bloei. Het is de derde zaterdag in april. En toch is het relatief rustig op de wegen en paden in Tricht en omgeving. Waar normaal duizenden deelnemers aan de Rode Kruis Bloesemtocht wandelen, genieten nu kleine plukjes wandelaars en fietsers van het Betuwse natuurschoon.