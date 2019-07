Scooterrijder ernstig gewond in Tuil

Linge is de goed gevulde waterkraan van Rivieren­land en de Betuwe

7:01 TIEL - Nederland zucht onder de extreme hitte, maar de inwoners en fruittelers in Rivierenland hoeven zich geen zorgen te maken: er is nog voldoende water. De Linge is de waterkraan bij uitstek van de Betuwe, en nog een goed gevulde ook.