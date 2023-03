Servaas Stoop: hij die De Rodenburg redt...

Pontius Pilatus Stoop, heerser over den gemeenten West Betuwe. De man die het salomonsoordeel over de Rodenburgse volkeren moet vellen... Wat heeft die goede man zich op de hals gehaald. Of beter: is hem op z'n bordje geschoven door diens voorgangers.

Krijgt uiteindelijk tóch het gelijk aan zijn zijde, over iets dat vijf jaar geleden speelde: te veel vrolijk makende, lees drogerende annex stimulerende middelen op de feestelijke zaterdagavond. Foei. Stoop kwam en zag dat het inmiddels goed was. Maar ja, hij moet wel serieus genomen worden en dus een daad stellen. En Stoop is de moeilijkste niet: hij moet een list verzinnen, zonder bedrog....

Wel kritisch

Thomas Stoop, de ongelovige is uiteraard wel kritisch. Want hij betwijfelt of alles nu écht kosjer is bij die Rodenburgers, en daarmee doelt hij niet op mogelijke vegetarische frikadellen om er na een avondje stappen in de snackcorner achter de huig te drukken. Thomas Stoop weet ook dat hij niet alle bezoekers kan vertrouwen, als bij binnenkomst gevraagd wordt of ze iets onoorbaars in hun onderbroek meevoeren.

Hij die redt

Servaas Stoop, de barmhartige die Club Rodenburg redt. Het zit in die mooie naam: Servaas, hij die redt. Zijn wil geschiede in Beesd, maar Stoop haalt niet het onderste uit de kan. Huidige uitbater even op een zijspoor, nieuwe naam op het wedstrijdformulier. Leuk bedacht, uitweg voor Stoop én Rodenburg. Wat het in de dagelijkse praktijk uitmaakt? Niks uiteraard, maar niemand lijdt een nederlaag en dat is een prettige, zalvende insteek van deze West Betuwse burgervader. Twee gratis biertjes graag voor deze man, als ie hoogstpersoonlijk poolshoogte komt nemen.

Rivierenland blogt

Bernardo van Hal is verslaggever voor de editie Rivierenland van De Gelderlander. Hij woont in Herveld.

