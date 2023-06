Sinds Anna uit Oekraïne wegvluchtte post ze foto’s van Gorcumse bloemen op haar Instagram

Maar liefst 26 regioclubs in nacompeti­tie; dit is het volledige programma

Mede door de versterkte promotie-/degradatieregeling spelen - nu het reguliere amateurvoetbalseizoen erop zit - maar liefst 26 regioclubs in de nacompetitie. Zij moeten via een (zware) serie extra wedstrijden promotie of handhaving zien te bewerkstelligen.