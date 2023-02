Situatie woonwagenkamp De Griend is slecht en wordt alleen maar slechter

Leerlingen nemen Arjen Lubach op de hak en vallen op: ‘We houden de redactie van FortesFo­rYou in de gaten’

Leerlingen van het Fortes Lyceum in Gorinchem hebben televisiepresentator Arjen Lubach een koekje van eigen deeg gegeven. In nog geen week tijd is hun filmpje over smartphones op school meer dan 120.000 keer bekeken op TikTok.