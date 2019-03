Slachtoffer dodelijke steekpartij in Geldermalsen is Jeremy (36) uit Beneden-Leeuwen

De jonge Tielenaar werd maandagochtend door een aanhoudingseenheid van zijn bed gelicht in de wijk Passewaaij. Volgens buurtbewoners trapten agenten in burger met helmen, kogelvrije vesten en bivakmutsen rond 07.00 uur de deur van een huis aan de Ruisvoorn in en namen de jonge man mee.



Buren omschrijven het gezin – vader, moeder, zoon en drie dochters – als keurig nette mensen. De vader was al naar zijn werk op het moment dat de politie de woning binnen viel. ,,Ze schreeuwden keihard Politie! Politie!’’, zegt een buurtbewoner. ,,Even later werd de zoon met een zak over zijn hoofd en op blote voeten naar buiten gebracht.’’