Slagveld bij Dordtse clubs, feest in Heerjansdam, Sleeuwijk en ‘Ammers’; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Ouderen met dementie zitten in dit verpleeg­huis niet langer opgesloten: zo pakken ze dat aan

Even lekker naar buiten lopen en rusten op een bankje in de zon; ook ouderen met dementieklachten die in een Gorcums verpleeghuis wonen, kunnen dat nu doen. Zij mogen sinds kort gaan en staan waar ze willen, want de deuren van de gesloten afdelingen staan tegenwoordig open. ,,Het is voor iedereen wennen, maar onze bewoners zijn zichtbaar gelukkiger.’’