Sluiting vavo-academie doet pijn bij docenten en leerlingen

,,Vanochtend lag mijn ontslagbrief op de deurmat”, zucht de lerares. ,,Niet helemaal onverwacht, maar het hakt er toch in.” Net als een aantal collega’s is ze haar baan kwijt, maar dat vindt ze niet het ergste. Kemkes: ,,Het gaat me vooral om de leerlingen die nu zo veel kansen missen.”



Wat is er aan de hand? Het college van bestuur maakte afgelopen donderdag bekend met ingang van het komend schooljaar te stoppen met het aanbieden van vavo-opleidingen. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Stan Vloet is voorzitter en enig bestuurslid.



Hij legt telefonisch uit wat de reden is. ,,De instroom van leerlingen is de laatste jaren, mede in verband met corona, betrekkelijk laag.”