Snackwagen brandt uit, brandweer stelt gasflessen veilig

Prikken van de meest kwetsbare cliënten begint maandag bij 's Heeren Loo

17 januari TIEL/GELDERMALSEN - Zorginstelling ’s Heeren Loo begint maandag met het versneld vaccineren tegen corona van de meest kwetsbare cliënten op een groot aantal van haar woonzorgparken. Dat gebeurt in onder meer de Wieken in Geldermalsen, Thedingsweert in Kerk-Avezaath en Passewaaij in Tiel.