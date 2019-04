Snelweg A15 uren dicht door van trailer gevallen boomstammen

video Drie dagen werk samengevat in een minuut: zo werd het spoordek bij Tricht geplaatst

10:44 TRICHT - Ruim 600.000 kilo weegt de betonnen plaat die dit weekend in de spoorbaan bij Tricht werd geschoven. Het gebeuren was live te volgen via een webcam, maar bouwcombinatie De Lingense Alliantie heeft nu ook een timelapse gemaakt. De operatie, die duurde van zaterdag tot dinsdag, is daarmee in iets meer dan een minuut terug te zien.