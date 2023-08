Spoedeisende hulp of huisartsenpost? Patiënt in regio Gorinchem hoeft zelf niet meer te kiezen

Naar de spoedeisende hulp of naar de huisartsenpost voor acute zorg? Patiënten in de regio Gorinchem hoeven die beslissing binnenkort zelf niet meer te nemen. Beide posten gaan intensiever samenwerken: op het nieuwe Spoedplein beoordeelt een deskundige welke zorg een patiënt nodig heeft en stuurt hen naar de juiste post.

,,Op de Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis komen nu soms mensen die eigenlijk bij de Huisartsenpost Gorinchem hadden moeten zijn. Met het bieden van de juiste zorg op de juiste plek besparen we kosten’’, zegt Michiel van Roozendaal, voorzitter van de Raad van Bestuur Rivas Zorggroep.

Rivas Zorggroep en Huisarts en Zorg slaan met hun plan voor een Spoedplein de handen ineen. Met een centraal loket én telefoonnummer willen ze de zorgvragen beter stroomlijnen. En daarmee ook de kosten van de geboden zorg.

Acute zorg voor 100.000 mensen

,,We zien de kosten alleen maar stijgen’’, zegt Van Roozendaal. ,,Niet alleen bij deze hulpposten, maar over de hele breedte van de zorg. Omdat het bieden van acute zorg voor ruim 100.000 inwoners van de regio rond Gorinchem een van onze prioriteiten is, moeten we zelf meedenken over het betaalbaar houden van die zorg. Met eigen initiatief houden we de regie hopelijk in handen.’’

Het voortbestaan van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Beatrixziekenhuis en spoedposten bij ruim twintig andere streekziekenhuizen is al enkele jaren onderwerp van discussie. Directe aanleiding is een discussiestuk over de acute zorg dat in de herfst van 2020 verscheen. Hierin werd voorgesteld de eerste hulpposten te sluiten en deze te vervangen door uitgebreide huisartsenposten.

Volledig scherm Burgemeester Melissant kreeg van minister Ernst Kuipers de toezegging dat de Spoedeisende Hulp in Gorinchem niet hoeft te sluiten als deze aan door het Rijk gestelde kwaliteitseisen voldoet. © Gemeente Gorinchem

Burgemeester Reinie Melissant en enkele collega-burgemeesters kwamen in het geweer. Zij voelden zich overvallen door het plan, ook al was het op dat moment niet concreet. Maar minister Ernst Kuipers bleek bloedserieus als het ging om de sluiting van de SEH’s bij de streekziekenhuizen. In het Beatrixziekenhuis melden zich jaarlijks gemiddeld zo’n 16.000 mensen. Het lukte Melissant vorig jaar september een toezegging van zijn kant te krijgen dat de spoedpost bij het Gorcums ziekenhuis open mag blijven mits aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan.

Bij een goede beoorde­ling vooraf kunnen huisartsen hun energie steken in patiënten die hun zorg echt nodig hebben Michiel van Roozendaal, Voorzitter van de Raad van Bestuur Rivas Zorggroep

,,Daaraan voldoen we zeker’’, benadrukt Van Roozendaal.,,Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. We moeten serieus kijken naar manieren om deze zorg ook voor de toekomst te kunnen behouden.’’

En dus haakt Rivas in op een voorstel van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Zij kwam tijdens de discussie over het plan van Kuipers met de suggestie om SEH’s om te vormen tot spoedpleinen waar verschillende vormen van acute zorg samenkomen.

Sowieso vooraf bellen

,,Ons Spoedplein willen we in de loop van volgend jaar operationeel hebben’’, zegt Van Roozendaal. ,,Patiënten voor de SEH en de Huisartsenpost Gorinchem komen momenteel al via dezelfde voordeur naar binnen. Achter die voordeur komt dan een centraal loket waar beoordeeld wordt waar iemand heen moet. Al is het de bedoeling dat mensen sowieso vooraf bellen voordat ze langs komen. Op zo’n moment wordt ook beoordeeld of de zorg waarom een patiënt vraagt nog kan wachten.’’

Want niet alleen op de Spoedeisende Hulp komen hulpvragen binnen die er eigenlijk niet thuishoren. Ook bij de Huisartsenpost Gorinchem van Huisarts en Zorg kloppen patiënten aan met klachten die niet gelijk behandeld hoeven te worden en door de eigen huisarts kunnen worden afgehandeld. ,,Bij een goede beoordeling vooraf kunnen huisartsen hun energie steken in patiënten die hun zorg echt nodig hebben. Bij de Huisartsenpost is de druk eveneens groot als het om kosten gaat.’’

Volledig scherm Michiel van Roozendaal, voorzitter van de Raad van Bestuur Rivas Zorggroep (links) samen met financieel manager Willem van den Adel. © Cor de Kock

