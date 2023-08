Spoorloos verdwenen gedicht van oud-wethouder Van Doesburg is terug, maar het is wel een ‘kopietje’

Precies een jaar geleden was het 35 graden en zaten 1800 badgasten af te koelen, nu blijven Bosbad en De Kaap akelig stil

Tussen de voorbij waaiende wolkenpartijen, imposant van formaat, schijnt het zonnetje over het water in het Lunterse Bosbad. Er ligt alleen niemand in het zwembad, ook de zonneweide is totaal verlaten.