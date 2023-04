Sportief begin van Koningsdag en in de rij voor een oranjetompouce

Met video ‘We willen goede cao met goede voorwaar­den’: werknemers AH-distribu­tie­cen­trum Geldermal­sen leggen werk neer

Ze begonnen zondagavond al. En als er geen schot in de zaak komt, gaan de stakingen bij distributiecentra van Albert Heijn op sommige plekken door tot en met woensdag. Ook in Geldermalsen leggen tientallen supermarktmedewerkers het werk neer in hun strijd voor een betere cao. ‘Het kan zijn dat de schappen leegraken.”