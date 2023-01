Sportiom in Den Bosch niet in paniek door stijgende energieprijzen: ‘Dit jaar zitten we nog safe’

Hoogwater in de Linge dreigt, maar bijt niet door

Voorzichtig kabbelt het water zaterdagochtend vanuit de jachthaven in Geldermalsen over de kade. Een metertje, meer niet. Een nacht eerder was het peil in de Linge flink gestegen. De gemeente West Betuwe nam voorzorgsmaatregelen, onder meer op de parkeerplaats voor de Albert Heijn naast de haven. Maar de noodscenario's konden in de kast blijven. Veel verder dan het metertje kwam het water niet.

