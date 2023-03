Stad stemt op PVV en VVD, platteland kiest voor BoerBurgerBeweging: ‘Weg met linkse grachtengordel politiek’

blog Servaas Stoop: hij die De Rodenburg redt...

Pontius Pilatus Stoop, heerser over den gemeenten West Betuwe. De man die het salomonsoordeel over de Rodenburgse volkeren moet vellen... Wat heeft die goede man zich op de hals gehaald. Of beter: is hem op z’n bordje geschoven door diens voorgangers.