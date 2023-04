Starter maakt nog steeds weinig kans op gekalmeerde woningmarkt: ‘Euvel zit in hoge hypotheekrente’

Rob de Wijk geeft lezing op Lek en Linge in Culemborg, en onderwerp sluit perfect aan op interesse leerlingen

Hij is vrijwel wekelijks op tv om de situatie in Oekraïne te duiden. Dat maakt Rob de Wijk de ideale gast voor de Tijdvak Elf-lezing op schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg op 19 april.