Spaghetti met knakworst­jes: zelfs de ambassa­deur van Haïti wil de recepten van Vena maken

Spaghetti met knakworstjes, creoolse gratin en pompoensoep die tegelijk als onafhankelijkheidssoep dient. Het zijn enkele gerechten in het kookboek dat Vena Nieuwelink-Bazelais uit Culemborg schreef. Daarmee steunt ze projecten in haar moederland. ,,Al mijn familie is daar, ik ben de enige hier.’’