Stilte voor de storm bij ‘The Hurricane of Heukelum’ Fabio Jakobsen: ‘Als het moet, ben ik zo in topvorm’

,,Ik moet een beetje op mijn worden letten.’’ Fabio Jakobsen (23) zegt het met een lach, aan de keukentafel van zijn ouderlijk huis in Heukelum. Toch klinkt er een serieuze ondertoon in door. In de regionale ‘Podcast de Polder’ beschreef hij recent in geuren en kleuren het wel en wee binnen zijn ploeg Deceuninck–Quick-Step. Over hiërarchie, rivaliteit met andere sprinters. En hoe dat wel eens ontaardt in pesterijtjes op trainingskamp.