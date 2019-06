Stomdronken vrouw die twee agenten aanreed appte foto’s van haar kapotte auto naar haar vriend

Dronken hardrijder krijgt rijbewijs terug

17:37 PAPENDRECHT – Een 47-jarige verkeersmaniak uit Beesd, die in maart door de politie in Papendrecht te hard rijdend van de A15 werd gehaald, krijgt van de rechter zijn rijbewijs terug. Met een vaart van 185 km/uur scheurde de man ’s nacht over de snelweg.