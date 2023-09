Hardinx­veld en schutter Aldo Tagliasac­chi op hoger niveau: ‘Ik zal minder kansen krijgen’

Hardinxveld is na vijf jaar terug in de tweede klasse. En dat is toch wel het niveau waarop de club met de grote jeugdopleiding thuishoort. De spits met de prachtige naam Aldo Tagliasacchi is inmiddels een vaste waarde in de selectie van de ervaren trainer Theo de Boon.