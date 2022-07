Stroomhuis podium én werkplek voor aquarellisten uit heel het land

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer kunstenaar Dik Kusters over de landelijke expositie van International Watercolor Society (IWS) Holland in Stroomhuis Neerijnen.

Dik Kusters (1952) uit Varik maakt beelden en schilderijen, in het bijzonder aquarellen waar het Waallandschap vaak een hoofdrol in heeft. Kusters is ook lid van de International Watercolor Society Holland, onderdeel van IWS Globe Art Network: een wereldwijde organisatie met een missie: aquarelkunst promoten.

En dat is ook precies het doel van de IWS Holland-expositie, die deze zomer in Neerijnen is te zien.

Kusters: ,,Ik ben nu tweeënhalf jaar lid van IWS Holland en sinds een half jaar ook bestuurslid. We houden elk jaar met de hele club een overzichtstentoonstelling en toen we over ‘waar’ vergaderden, kwam het Stroomhuis in Neerijnen ter sprake. Nu ben ik zelf best actief binnen het Stroomhuis en toen ik vroeg of we daar terecht konden, was het direct ‘tuurlijk Dik’.”

Geen ballotagecommissie

Onder de titel Aquarellisten in het Stroomhuis tonen zestig IWS-leden uiteenlopend werk van 27 juli tot en met 28 augustus. ,,De exposanten komen uit heel het land. IWS is er voor iedereen en we werken dan ook niet met een ballotagecommissie. Er is wel een onderscheid. Je hebt basisleden, die gewoon lekker bezig zijn. Daarnaast kaderleden; daar wordt wel iets meer van verwacht.”

Volgens ‘kaderlid’ Kusters biedt de Stroomhuis-expositie ook werk van drie ‘heel grote’: ,,Jan Min, Gerard Hendriks en Hannie Rieuwerts. Ik hoop dat ik nu niemand voor het hoofd stoot, maar dat zijn echt de toppers: hun werk hangt in de hele wereld.”

Quote Zelf ga ik de 20ste spatten

Al gebeurt er ‘niets speciaals’ tijdens de opening van de nationale expositie, wél bij de finissage. ,,De meeste leden gaan 28 augustus schilderen. Sowieso in het Stroomhuis, maar bij een beetje fatsoenlijk weer ook rond het gebouw. Dan kun je dus zo maar in het naastgelegen bos een aquarellist aan het werk zien.”

Ook komen er gedurende de expositie leden in actie. ,,Er zijn 6 en 20 augustus demo’s, waarbij verschillende technieken worden getoond. Zelf ga ik de 20ste spatten. Ik wil nog cameraatjes ophangen, zodat er echt op de vingers kan worden gekeken.”