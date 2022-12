Terugblik op 2022: ‘Er zijn ook goede dingen te melden’

Hogere bouwkosten mogen niet leiden tot duurdere nieuwe gemeente­werf voor West Betuwe

De bouwkosten zijn aanzienlijk gestegen, maar de gemeente West Betuwe wil niet dat de nieuwe gemeentewerf langs de Boutensteinseweg in Rumpt duurder wordt dan de 8,3 miljoen euro die ervoor beschikbaar is gesteld. Desnoods moet worden gekeken of er geschrapt kan worden in de plannen.

