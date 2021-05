‘The Champ’ Pieter de Jongh zet in op EK-hit: ‘Volgend jaar ga ik naar het Songfestival’

Proppen met je volle vuilniszak: Koop andere zakken of stop ze minder vol, adviseert Avri

12 mei METEREN - Zijn de ondergrondse containers te smal of is de gemiddelde vuilniszak te groot? Afvalverwerker Avri buigt zich over deze prangende kwestie nadat een inwoner in Meteren demonstreerde hoe hij zijn zak alleen met flink duwen en proppen in de bak krijgt. Avri-directeur Walter Brouwer licht toe.